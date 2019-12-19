Для пожилых пензенцев организуют доставку в больницу (видео)

В Пензенской области в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, предусмотрена организация доставки в медицинские организации пожилых людей старше 65 лет. Для этих целей был закуплен специальный транспорт. Начать реализацию проекта должны были в 2020-м, однако в регионе его запустили уже в декабре.

Добраться на маршрутке до центра Пензы, а оттуда, пересев на автобус, доехать до Бессоновки. Путь из Чемодановки до бессоновской центральной районной больницы для пенсионеров был непростым. Нине и Геннадию Шиньевым вовсе приходилось обращаться за помощью к родственникам. Геннадий Васильевич передвигается в инвалидном кресле, ему неудобно пользоваться общественным транспортом, поэтому супруги давно не были на профилактических осмотрах.

Теперь добраться до центральной районной больницы стало проще. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в Пензенской области организуют рейсы спецтранспорта для пожилых людей старше 65 лет. Именно эта категория граждан подлежит ежегодной диспансеризации.

«Стоит задача — как можно раньше выявлять заболевания, которые подлежат лечению, хорошо корректируются, для того, чтобы увеличить продолжительность жизни населения», — рассказала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

На профилактические осмотры пожилых жителей районов будут доставлять на специализированных автомобилях. Один такой за раз может увезти до шести пассажиров, в том числе — с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

«Для этого министерством приобретен специальный транспорт в количестве 34 штук. В настоящее время он направлен во все районы, зарегистрирован и начинает работать», — сказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Схема простая: медицинская организация выявляет лиц, которым необходимо пройти профилактический осмотр, составляет списки и передает их органам социального обслуживания, а уже там формируют графики выездов.

«Социальные работники строят маршрут, по которому едут и забирают людей из домов и доставляют их до больницы», — рассказала директор бессоновского комплексного центра социальной помощи семье и детям Елена Самсонова.

Профилактические осмотры позволяют выявить серьезные заболевания на ранних стадиях, когда лечение оказывается наиболее эффективным. Поэтому жителям региона, в особенности пожилым, рекомендуют не пренебрегать диспансеризацией. Причем можно пройти полное обследование всего за одно посещение больницы.

«Граждане могут пройти диспансеризацию в кратчайшие сроки. В нее входят скрининг, флюорография, маммография и мазок на онкоцитологию. Все это за один день», — сказала заведующая поликлиникой бессоновской центральной районной больницы Ирина Макарова.

Если на первом этапе диспансеризации выявятся какие-либо заболевания и понадобится повторный визит в больницу, пациента внесут в соответствующий график и доставят в медорганизацию.

Только в Бессоновском районе меньше чем за месяц организовали шесть выездов, 48 человек доставили в районную поликлинику. Всего же в Пензенской области таким образом диспансеризацию прошли 847 пенсионеров старше 65 лет, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.