В Кузнецке чинят крыши инновационным материалом (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области в 2019 году был проведен масштабный капитальный ремонт многоквартирных домов. Рабочие обновляли фасады, меняли инженерные коммуникации, укладывали новую кровлю. На ряде объектов по просьбе самих жителей подрядчики использовали современные и инновационные материалы.

До этой зимы крыша дома № 48 по улице Осипенко была покрыта материалом на основе битума, но местные жители решили рискнуть. Они подписали договор с подрядной организацией на укладку на крыше совершенно нового инновационного покрытия. Теперь от снега, дождя и непогоды жителей защищает армированная ПВХ-мембрана. Данный материал имеет ряд преимуществ перед традиционным покрытием.

«Кровельный «ковер» из наплавляемых материалов необходимо ремонтировать раз в десять лет, нормативный срок работы ПВХ-мембраны — 30, к тому же ее можно латать зимой до -10 градусов, в то время как наплавляемые материалы нельзя менять в это время года», — рассказал директор управляющей компании Игорь Ковалев.

В ходе работ была полностью демонтирована старая стяжка. Одним из слоев подкладки служит геотекстиль. Дополнительно устроены два слива для отвода воды. Всего в Кузнецке как через региональный фонд капитального ремонта, так и через специальные счета управляющей компании, отремонтированы 50 многоквартирных домов.

«Самые дорогостоящие по работам — это улица Белинского, 2в — более пяти миллионов рублей, там менялись инженерные сети и кровля. Также улица Красноармейская, 108а — 6,4 миллиона рублей», — сказал первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин.

На ряде домов капитальный ремонт продолжается. В основном, строители завершают монтаж кровли, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.