В Пензе Леонид Левин подвел итоги деятельности нижней палаты парламента (видео)

Леонид Левин подвел законодательные итоги года в эксклюзивном интервью телеканалу «Экспресс». Депутат Госдумы отметил основные законы, принятые в 2019 году и рассказал о проблемах, которые они призваны решить. Кроме того, речь зашла о направлениях, которые в 2020-м получат федеральную поддержку.

В эксклюзивном интервью телеканалу «Экспресс» депутат Государственной Думы от Пензенской области, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин подвел итоги законотворческой деятельности нижней палаты парламента. В первую очередь, он рассказал о том, как с появлением новых законов изменилась жизнь сел. Так, для женщин сократился рабочий день, а для сельчан в целом повысилась и фиксированная выплата к пенсиям

Принципиально важным для региона стало создание федерального фонда поддержки граждан, участников долевого строительства. Теперь государство в обязательном порядке будет достраивать проблемные дома за счет средств фонда.

«Надеюсь, что теперь это позволит исключить возможности появления такого понятия, как «обманутые дольщики», и оно уйдет в прошлое. Знаю, что губернатор, активно занимается последствиями ситуаций, с которыми ему пришлось столкнуться, но надеюсь, что законодательное решение позволит исключить подобного рода риски», — сказал Леонид Левин.

Целый ряд задач социальной сферы в 2020-м удастся решить с помощью федеральной поддержки. Госдума уже утвердила бюджет страны на следующий год: Пензенской области выделили на 10% бюджетных средств больше, чем в 2019-м.

«У нас бюджет 2018 года был чуть менее 22 миллиардов рублей, а сейчас — практически 24, из которых более 7 — это средства нацпроектов. И здесь надо обратить внимание на то, что идет серьезное увеличение по линии здравоохранения — в два раза, практически в сфере образования — в два с половиной раза», — сказал Леонид Левин.

Леонид Левин отметил, что во время поездок по районам Пензенской области чаще всего слышал жалобы жителей на состояние медицины. В 2020 году область получит федеральные средства на ремонт и модернизацию детских поликлиник, больше 300 миллионов выделят только на завершение ремонта больницы имени Филатова.

Государственную поддержку получит высокотехнологичная медицина, будет проходить замена ФАПов и амбулаторий в районах области. В образовании средства пойдут на то, чтобы всем детям хватило мест в яслях и детских садах, и очереди, наконец, исчезли, а также на компьютерное оснащение школ, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.