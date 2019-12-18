Оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева 16 декабря
Пензенские магазины отказались от продажи снюсов
Прогулка по зимней Пензе
Шествие Дедов Морозов в Пензе
Наши новости
Пензенских пенсионеров приглашают на бесплатные спортивные занятия
Скончался ветеран пензенского хоккея Евгений Лукашин
В Каменке открыли обновленный футбольный стадион
Пензенские инвалиды приняли участие в фестивале спорта
Пензенский Месси. Школьник побил достижение знаменитого футболиста
В ледовом дворце Кузнецка появился новый льдоуборочный комбайн
В Пензу съехались юные гимнастки страны
Пензенский «Дизель» сделал выгодное приобретение
Игрока пензенского «Дизеля» дисквалифицировали за нарушение
Голы пензенских футболисток не помогли сборной России обыграть Португалию

Спортивное достижение пензенца может стать рекордом России (видео)

18 декабря в 22:29 108 просмотров

На счету пензенского спортсмена Андрея Шевченко — еще одно достижение, которое может стать рекордом России. Он решил показать лучший результат в приседаниях на одной ноге с 24-килограммовой гирей.

Предыдущий рекорд России Андрей Шевченко поставил в упражнении берпи. В июне он за сутки совершил 8615 повторений. Для своего нового достижения спортсмен выбрал более сжатые сроки. На выполнение упражнения у него было всего десять минут. Сначала спортсмен планировал поставить другой рекорд — в приседаниях на одной ноге, но без отягощения.

«Думал, что это просто. Решил усложнить задачу. Пытался найти этот рекорд, но не нашел. Потом у меня были мысли сделать это с закрытыми глазами, но дата была уже поставлена и времени не осталось. Само упражнение технически очень сложное, плюс с отягощением. Нужна концентрация и баланс», — рассказал он.

Первоначально Андрей Шевченко рассчитывал, что выполнит от 50 до 100 повторений. В итоге за десять минут он присел на одной ноге с 24-килограммовой гирей 64 раза, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...