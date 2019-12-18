Спортивное достижение пензенца может стать рекордом России (видео)

На счету пензенского спортсмена Андрея Шевченко — еще одно достижение, которое может стать рекордом России. Он решил показать лучший результат в приседаниях на одной ноге с 24-килограммовой гирей.

Предыдущий рекорд России Андрей Шевченко поставил в упражнении берпи. В июне он за сутки совершил 8615 повторений. Для своего нового достижения спортсмен выбрал более сжатые сроки. На выполнение упражнения у него было всего десять минут. Сначала спортсмен планировал поставить другой рекорд — в приседаниях на одной ноге, но без отягощения.

«Думал, что это просто. Решил усложнить задачу. Пытался найти этот рекорд, но не нашел. Потом у меня были мысли сделать это с закрытыми глазами, но дата была уже поставлена и времени не осталось. Само упражнение технически очень сложное, плюс с отягощением. Нужна концентрация и баланс», — рассказал он.

Первоначально Андрей Шевченко рассчитывал, что выполнит от 50 до 100 повторений. В итоге за десять минут он присел на одной ноге с 24-килограммовой гирей 64 раза, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.