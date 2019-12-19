Оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева 16 декабря
Пензенские магазины отказались от продажи снюсов
Прогулка по зимней Пензе
Шествие Дедов Морозов в Пензе
Наши новости
Пензенцам рассказали о новых способах дополнительного дохода
В Пензенской области намерены запретить жечь костры на общественных территориях
На деятельность пензенского ТФОМС в 2020 году хотят направить 17,4 млрд рублей
Пензенские депутаты решат, закрывать ли ЗАГСы в селах
Погорельцы смогут подавать документы на оказание помощи в администрацию
Губернатор вручил сотрудникам МЧС ключи от новой спецтехники
В Пензе Леонид Левин подвел итоги деятельности нижней палаты парламента
Для пожилых пензенцев организуют доставку в больницу
В Пензе более 11 тысяч детей из малоимущих семей получат подарки
В частном секторе Пензы незаконно торговали алкоголем

В Пензе могут внедрить опыт Тольятти по работе общественного транспорта

19 декабря в 09:05 92 просмотра

Пензенская делегация во главе с мэром Андреем Лузгиным посетила Тольятти, чтобы изучить опыт города по организации работы общественного транспорта.

Пензенские чиновники оценили материально-техническую базу и принципы работы муниципальных транспортных предприятий, изучили опыт проведения конкурсов по отбору перевозчиков по новой методике Министерства транспорта РФ.

В Тольятти контроль за передвижением общественного транспорта осуществляется на основе системы ГЛОНАСС и сервиса «Яндекс. Транспорт», сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Также в ходе рабочей поездки прошла встреча с главой городского округа Тольятти Сергеем Анташевым. Стороны обменялись мнениями по поводу текущих вопросов жизнедеятельности муниципалитетов, а также обсудили перспективы развития общественного транспорта в городах.

«У коллег есть наработки, интересные с точки зрения внедрения в Пензе. Посмотрим, что можно реализовать в нашем городе, чтобы повысить качество услуг для жителей», — сказал Андрей Лузгин.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/delegatsiya_penzy_izuchila_opyt_tolyatti_po_organizatsii_raboty_obshchestvennogo_transporta/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...