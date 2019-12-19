В Пензе могут внедрить опыт Тольятти по работе общественного транспорта

Пензенская делегация во главе с мэром Андреем Лузгиным посетила Тольятти, чтобы изучить опыт города по организации работы общественного транспорта.

Пензенские чиновники оценили материально-техническую базу и принципы работы муниципальных транспортных предприятий, изучили опыт проведения конкурсов по отбору перевозчиков по новой методике Министерства транспорта РФ.

В Тольятти контроль за передвижением общественного транспорта осуществляется на основе системы ГЛОНАСС и сервиса «Яндекс. Транспорт», сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Также в ходе рабочей поездки прошла встреча с главой городского округа Тольятти Сергеем Анташевым. Стороны обменялись мнениями по поводу текущих вопросов жизнедеятельности муниципалитетов, а также обсудили перспективы развития общественного транспорта в городах.

«У коллег есть наработки, интересные с точки зрения внедрения в Пензе. Посмотрим, что можно реализовать в нашем городе, чтобы повысить качество услуг для жителей», — сказал Андрей Лузгин.