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Россияне стали больше тратить на новогодние подарки детям

19 декабря в 09:19 46 просмотров

В предновогодний сезон 2019-го родители готовы потратить на подарки для детей в среднем 1600 рублей. Это на треть больше прошлогоднего показателя, рассказала «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Это на 33% больше, чем в 2018-м — 1,2 тыс. рублей. В эту сумму входит подарок без учета сладостей, сказала она. Самые популярные подарки для мальчиков — квадрокоптеры, роботы и фигурки героев, для девочек — коллекционные куклы и персонажи из мультфильмов.

В рейтинг популярных товаров также вошли детская электроника, уличные игрушки, настольные игры, историческое и фантастическое оружие. При этом вне конкуренции, как обычно, наборы сладостей — на них россияне в среднем тратят 650 рублей.

Отмечается, что самый популярный подарок сейчас — персонажи популярных мультфильмов. Также детям нравятся студии для создания слаймов, радиоуправляемые машинки, куклы, трансформеры. Родители по-прежнему в основном ориентируются на стоимость товаров. Бренд отходит на второй план.


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