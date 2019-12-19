Россияне стали больше тратить на новогодние подарки детям

В предновогодний сезон 2019-го родители готовы потратить на подарки для детей в среднем 1600 рублей. Это на треть больше прошлогоднего показателя, рассказала « Известиям » президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Это на 33% больше, чем в 2018-м — 1,2 тыс. рублей. В эту сумму входит подарок без учета сладостей, сказала она. Самые популярные подарки для мальчиков — квадрокоптеры, роботы и фигурки героев, для девочек — коллекционные куклы и персонажи из мультфильмов.

В рейтинг популярных товаров также вошли детская электроника, уличные игрушки, настольные игры, историческое и фантастическое оружие. При этом вне конкуренции, как обычно, наборы сладостей — на них россияне в среднем тратят 650 рублей.

Отмечается, что самый популярный подарок сейчас — персонажи популярных мультфильмов. Также детям нравятся студии для создания слаймов, радиоуправляемые машинки, куклы, трансформеры. Родители по-прежнему в основном ориентируются на стоимость товаров. Бренд отходит на второй план.