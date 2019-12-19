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Лишенная родительских прав пензячка незаконно получала пособия на дочь

19 декабря в 09:24 152 просмотра

В Пензенской области после проверки прокуроров возбудили уголовное дело о незаконном получении пособия на питание ребенка.

Установлено, что женщину в 2018 году лишили родительских прав на двухлетнюю дочь. Однако она не известила районную администрацию об этом и продолжала получать ежемесячное пособие. Его ребенку полагается платить до трех лет.

«Она продолжила получать деньги еще 10 месяцев. Похищенными средствами она распоряжалась по собственному усмотрению», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В результате было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат. Расследование контролирует прокуратура.


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