Лишенная родительских прав пензячка незаконно получала пособия на дочь

В Пензенской области после проверки прокуроров возбудили уголовное дело о незаконном получении пособия на питание ребенка.

Установлено, что женщину в 2018 году лишили родительских прав на двухлетнюю дочь. Однако она не известила районную администрацию об этом и продолжала получать ежемесячное пособие. Его ребенку полагается платить до трех лет.

«Она продолжила получать деньги еще 10 месяцев. Похищенными средствами она распоряжалась по собственному усмотрению», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В результате было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат. Расследование контролирует прокуратура.