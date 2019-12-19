В пензенском ЗакСобре приняли проект бюджета на 2020−2022 годы

19 декабря депутаты Законодательного Собрания Пензенской области приняли проект закона о бюджете региона на 2020 и плановый период 2021—2022 годов во втором чтении.

Проект бюджета представила министр финансов Любовь Финогеева. C учетом доработки законопроекта объем доходов и расходов бюджета на 2020 год предлагается увеличить на 5 млрд 175 млн 537,2 тыс. руб., он составит 61 млрд 105 млн 728,8 тыс. руб. и 61 млрд 824 млн 879,3 тыс. руб. соответственно. В частности, обший объем доходов будет увеличен на 9,3% за счет увеличения безвозмездных поступлений на 27,3%. Они представлены дотациями (2 млрд 199 млн 568 тыс. руб.), субсидиями (2 млрд 552 млн 712,8 тыс. руб.), субвенциями (16,6 тыс. руб.) и межбюджетными трансфертами (424 млн 946 тыс. руб.).

«Бюджет мы обсудили достаточно подробно — на заседаниях комитета, в первом чтении, на слушаниях. Учтены многие предложения от депутатов и общественников, ряд изменений внес губернатор Иван Белозерцев. Мы впервые перешли 67-миллиардный рубеж бюджета», — отметил председатель областного парламента Валерий Лидин.

За проект проголосовали 28 депутатов, против — два. Таким образом, бюджет на 2020 и плановый период 2021—2022 годов в Пензенской области был утвержден.