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Во время ЧЕ-2020 по футболу «заморозят» цены на отели

19 декабря в 09:40 150 просмотров

Российские власти ограничат стоимость гостиничных номеров на время матчей чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в следующем году в Санкт-Петербурге.

Соответствующее постановление правительства было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщили «Известиям» в аппарате кабинета министров. Власти рассчитывают, что такое решение позволит предотвратить спекулятивный рост цен на гостиничные услуги в Северной столице.

Самый дорогой номер категории «пять звезд» будет стоить не более полумиллиона рублей за сутки, а максимальная стоимость обычного одноместного или двухместного номера не будет превышать 30 тыс. рублей. При этом для отелей и хостелов, которые не имеют классификации, установлен ценовой диапазон от 1 тыс. до 5 тыс. рублей за сутки.

Согласно документу, ограничения вступят в силу за 10 дней до начала матчей. Именно к этому времени гостиницы должны подогнать свою ценовую сетку под указанные показатели. Отмечается, что механизм сдерживания цен уже применялся правительством во время проведения чемпионата мира в 2018 году.


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