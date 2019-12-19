Пензенца отправили в колонию за невыплату алиментов

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина уже был наказан за неуплату алиментов, его осудили в марте 2018 года. Но и это не подтолкнуло пензенца позаботится о двух своих детях. В течение 11 месяцев он продолжал не платить.

«Этим он нарушил право несовершеннолетних на нормальное развитие и условия жизни. В результате образовалась задолженность по алиментным обязательствам — более 178,5 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

По решению суда, житель Пензы проведет четыре месяца в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале заседаний. Приговор пока не вступил в законную силу.