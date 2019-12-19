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Пензенца отправили в колонию за невыплату алиментов

19 декабря в 09:52 132 просмотра

За невыплату денег на содержание ребенка в Пензе осудили 50-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина уже был наказан за неуплату алиментов, его осудили в марте 2018 года. Но и это не подтолкнуло пензенца позаботится о двух своих детях. В течение 11 месяцев он продолжал не платить.

«Этим он нарушил право несовершеннолетних на нормальное развитие и условия жизни. В результате образовалась задолженность по алиментным обязательствам — более 178,5 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

По решению суда, житель Пензы проведет четыре месяца в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале заседаний. Приговор пока не вступил в законную силу.


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