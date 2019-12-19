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Дмитрий Медведев наградил Леонида Левина

19 декабря в 10:01 122 просмотра

Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин был награжден почетной грамотой правительства России.

Награду Леониду Левину вручил председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Депутата отметили за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

«Качественные законы в области информационно-коммуникационных технологий сегодня являются важной составляющей высоких темпов развития цифровой экономики. Хотелось бы выразить признательность правительству за высокую оценку работы Комитета и тесное взаимодействие в ходе законотворческой деятельности», — сказал Леонид Левин.

Как сообщили в пресс-службе общественной приемной депутата, церемония награждения прошла 18 декабря в ходе заключительного заседания Государственной Думы в рамках осенне-зимней сессии 2019 года.

Фотография: фото предоставлено общественной приемной депутата Государственной Думы Леонида Левина

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