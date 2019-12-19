Кузнечанка проведет 7 лет в колонии из-за ревности мужчины

Ночью 4 июня женщина приехала в гости к 55-летнему знакомому, который был пьян. Пара поссорилась из-за ревности кавалера. Мужчина накинулся на гостью и принялся душить. Кузнечанка смогла освободиться от его рук, схватила попавшийся под руку пакет, в котором находились тяжелые предметы, и несколько раз ударила им по голове ревнивца. После этого отправилась домой, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В момент конфликта соседи слышали шум. Поэтому наутро пришли проведать мужчину. Его обнаружили без сознания, пока ехала «скорая», он умер. Судмедэкспертиза показала, что скончался мужчина от тупой травмы головы.

Ночную гостью задержали, пока шло следствие, она находилась под домашним арестом. Суд назначил ей семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.