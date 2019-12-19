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Пензенская область сохранила лидирующие позиции в рейтинге Минэкономразвития

19 декабря в 10:24 98 просмотров

Минэкономразвития России опубликовал рейтинг регионов по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия в субъектах страны в 2019 году. Пензенская область оказалась в числе лидеров.

Пензенская область вошла в группу регионов с «высшим уровнем» качества осуществления оценки регулирующего воздействия, что подтверждает высокий уровень практического применения инструментов оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в регионе, сообщили в пресс-центре облправительства.

В рейтинге учитывалось правовое закрепление и практический опыт в сфере ОРВ, внедрение ОРВ в органы местного самоуправления, методическое и организационное сопровождение, а также независимая оценка со стороны представителей бизнес-сообщества.

«В Пензенской области большое внимание уделяется развитию делового климата и снижению административных барьеров для бизнеса. Оценка регулирующего воздействия позволяет до принятия нормативного акта обсудить его с бизнесом, получить обратную связь. Сохранение лидирующих позиций в рейтинге свидетельствует о том, что органы власти, а также муниципальные районы региона успешно подключают бизнес к процессу формирования нормативных актов», — сказал министр экономики Сергей Капралов.


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