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В Пензенской области запрещена продажа снюсов несовершеннолетним

19 декабря в 10:34 106 просмотров

19 декабря депутаты Законодательного Собрания Пензенской области рассмотрели законопроект о запрете продажи снюсов несовершеннолетним на территории региона.

О законопроекте рассказал председатель парламента Валерий Лидин.

«В последнее время широко обсуждается употребление так называемых снюсов, никотиносодержащих смесей. ЗакСобрание подготовило законопроект, который запрещает на территории Пензенской области продажу несовершеннолетним этой продукции. Также предусмотрены меры ответственности — административный штраф за продажу. На граждан — от 2 до 4 тыс. руб., должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., для юридических — от 100 тысяч. Надеюсь, это решение поможет нам оградить подростков от воздействия никотиносодержащих веществ. Проект закона обсуждался на заседании комитета, прошел все экспертизы. Прошу его поддержать», — сказал спикер ЗакСобрания.

Решение было принято депутатами единогласно.


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