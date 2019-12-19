В Пензенской области запрещена продажа снюсов несовершеннолетним

О законопроекте рассказал председатель парламента Валерий Лидин.

«В последнее время широко обсуждается употребление так называемых снюсов, никотиносодержащих смесей. ЗакСобрание подготовило законопроект, который запрещает на территории Пензенской области продажу несовершеннолетним этой продукции. Также предусмотрены меры ответственности — административный штраф за продажу. На граждан — от 2 до 4 тыс. руб., должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., для юридических — от 100 тысяч. Надеюсь, это решение поможет нам оградить подростков от воздействия никотиносодержащих веществ. Проект закона обсуждался на заседании комитета, прошел все экспертизы. Прошу его поддержать», — сказал спикер ЗакСобрания.

Решение было принято депутатами единогласно.