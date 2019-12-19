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В Трескино бытовой конфликт из-за козлиного мяса обернулся семейной драмой

19 декабря в 10:46 64 просмотра

В Колышлейском районе Пензенской области 54-летний мужчина ответил в суде за побои супруги.

Вечером 26 сентября в одном из домов в селе Трескино разгорелась ссора. Причиной конфликта стало то, что женщина обменяла часть мяса зарезанного мужем козла на алкоголь. Разозленный мужчина два раза стукнул супругу кулаком в живот, повредились ребра.

На следующий день состояние сельчанки ухудшилось, ее госпитализировали, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Мужа пострадавшей задержали. Его приговорили к двум годам лиения свободы в колонии общего режима. Также в пользу фонда медстрахования с осужденного взыскали 41,5 рублей, которые ушли на лечение женщины.

Приговор не вступил в законную силу.


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