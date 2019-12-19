Вручение губернатором ключей от новой спецтехники сотрудникам МЧС
Пензенцам рассказали о новых способах дополнительного дохода
Прогулка по зимней Пензе
Шествие Дедов Морозов в Пензе
Наши новости
В Пензенской области принято решение о закрытии 26 сельских ЗАГСов
В Пензенской области запрещена продажа снюсов несовершеннолетним
В Пензе могут внедрить опыт Тольятти по работе общественного транспорта
Пензенцам рассказали о новых способах дополнительного дохода
В Пензенской области намерены запретить жечь костры на общественных территориях
На деятельность пензенского ТФОМС в 2020 году хотят направить 17,4 млрд рублей
Пензенские депутаты решат, закрывать ли ЗАГСы в селах
Погорельцы смогут подавать документы на оказание помощи в администрацию
Губернатор вручил сотрудникам МЧС ключи от новой спецтехники
В Пензе Леонид Левин подвел итоги деятельности нижней палаты парламента

Пенза будет претендовать на звание «Город трудовой доблести»

19 декабря в 10:42 66 просмотров

19 декабря депутаты парламента Пензенской области рассмотрели проект федерального закона, внесенный в Госдуму, о почетном звании «Город трудовой доблести».

Законопроект представил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Вы знаете, что 13 декабря президент Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о почетном звании «Город трудовой доблести», чтобы увековечить великий подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Этот закон позволит установить правовые основы присвоения городам звания. Я лично и правительство области поддерживаем этот законопроект, прошу депутатов также поддержать его. Вы знаете, что до Великой Отечественной войны в Пензе действовали всего два крупных военнопромышленных предприятия. В военное время Пензенская область стала крупнейшим пунктом промышленной эвакуации, десятки предприятий были эвакуированы с людьми, которые обеспечивали фронт всем необходимым, выпускали снаряды, патроны, боеприпасы. Заводы были к нам эвакуированы из многих регионов РФ. Огромную помощь оказали и труженики сельского хозяйства.

У нашего региона и Пензы есть все основания подготовить документы, направить их в случае принятия федерального закона. Думаю, что мы тоже можем рассчитывать на присвоение городу такого звания», — отметил глава региона.

Решение было поддержано депутатами единогласно.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...