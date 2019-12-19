Пенза будет претендовать на звание «Город трудовой доблести»

Законопроект представил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Вы знаете, что 13 декабря президент Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о почетном звании «Город трудовой доблести», чтобы увековечить великий подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Этот закон позволит установить правовые основы присвоения городам звания. Я лично и правительство области поддерживаем этот законопроект, прошу депутатов также поддержать его. Вы знаете, что до Великой Отечественной войны в Пензе действовали всего два крупных военнопромышленных предприятия. В военное время Пензенская область стала крупнейшим пунктом промышленной эвакуации, десятки предприятий были эвакуированы с людьми, которые обеспечивали фронт всем необходимым, выпускали снаряды, патроны, боеприпасы. Заводы были к нам эвакуированы из многих регионов РФ. Огромную помощь оказали и труженики сельского хозяйства.

У нашего региона и Пензы есть все основания подготовить документы, направить их в случае принятия федерального закона. Думаю, что мы тоже можем рассчитывать на присвоение городу такого звания», — отметил глава региона.

Решение было поддержано депутатами единогласно.