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При ДТП в Башмаковском районе пострадала женщина

19 декабря в 10:58 24 просмотра

В Пензенской области на дороге «Поим — Башмаково — Земетчино» произошла авария.

ВАЗ-21120 под управлением 39-летнего мужчины и УАЗ-39623, за рулем которого был 69-летний пенсионер, столкнулись утром 18 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В результате происшествия травмы получила 67-летняя пассажирка легкового автомобиля, ее госпитализировали. Также пострадали водитель и 44-летняя женщина, находившиеся в УАЗе, медики оказали им помощь на месте.

По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, они напоминают водителям о том, что не нужно совершать резких маневров, чтобы избежать заносов.


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