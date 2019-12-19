При ДТП в Башмаковском районе пострадала женщина

ВАЗ-21120 под управлением 39-летнего мужчины и УАЗ-39623, за рулем которого был 69-летний пенсионер, столкнулись утром 18 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В результате происшествия травмы получила 67-летняя пассажирка легкового автомобиля, ее госпитализировали. Также пострадали водитель и 44-летняя женщина, находившиеся в УАЗе, медики оказали им помощь на месте.

По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, они напоминают водителям о том, что не нужно совершать резких маневров, чтобы избежать заносов.