В Пензенской области принято решение о закрытии 26 сельских ЗАГСов

Законопроект представила начальник регионального управления ЗАГС Лариса Кривозубова. Она пояснила, что предложение связано с тем, что объем актовых записей в органах самоуправления в поселениях региона не превышает 50 в год.
Проект был поддержан 29 депутатами из 30 присутствующих на сессии.
Напомним, согласно проекту закона, перестанут регистрировать браки в следующих населенных пунктах области:
— Бессоновский район (Грабовский, Кижеватовский и Сосновский сельсоветы);
— Городищенский район (г. Сурск, р. п. Чаадаевка, Среднеелюзанский сельсовет);
— Земетчинский район (Кирилловский и Морсовский сельсоветы);
— Кузнецкий район (р.п. Евлашево, Анненковский, Большетруевский и Махалинский сельсоветы);
— Лунинский район (Большевьясский сельсовет);
— Мокшанский район (Нечаевский сельсовет);
— Никольский район (р.п. Сура);
— Пензенский район (р.п. Золотаревка, Алферьевский, Богословский, Воскресеновский, Ермоловский, Засечный, Леонидовский, Мичуринский и Саловский сельсоветы);
— Сердобский район (Пригородный сельсовет);
— Сосновоборский район (Индерский сельсовет).
Ранее вопрос о целесообразности существования сельских ЗАГСов поднимали в октябре на совещании губернатора Ивана Белозерцева с главами администраций районов.