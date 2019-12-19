В Пензенской области принято решение о закрытии 26 сельских ЗАГСов

19 декабря на сессии ЗакСобрания Пензенской области рассмотрен законопроект, предлагающий прекратить полномочия по госрегистрации актов гражданского состояния в 26 органах самоуправления.

Законопроект представила начальник регионального управления ЗАГС Лариса Кривозубова. Она пояснила, что предложение связано с тем, что объем актовых записей в органах самоуправления в поселениях региона не превышает 50 в год.

Проект был поддержан 29 депутатами из 30 присутствующих на сессии.

Напомним, согласно проекту закона, перестанут регистрировать браки в следующих населенных пунктах области:

— Бессоновский район (Грабовский, Кижеватовский и Сосновский сельсоветы);

— Городищенский район (г. Сурск, р. п. Чаадаевка, Среднеелюзанский сельсовет);

— Земетчинский район (Кирилловский и Морсовский сельсоветы);

— Кузнецкий район (р.п. Евлашево, Анненковский, Большетруевский и Махалинский сельсоветы);

— Лунинский район (Большевьясский сельсовет);

— Мокшанский район (Нечаевский сельсовет);

— Никольский район (р.п. Сура);

— Пензенский район (р.п. Золотаревка, Алферьевский, Богословский, Воскресеновский, Ермоловский, Засечный, Леонидовский, Мичуринский и Саловский сельсоветы);

— Сердобский район (Пригородный сельсовет);

— Сосновоборский район (Индерский сельсовет).

Ранее вопрос о целесообразности существования сельских ЗАГСов поднимали в октябре на совещании губернатора Ивана Белозерцева с главами администраций районов.