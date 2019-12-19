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#открыткадляветерана. Иван Белозерцев поддержал инициативу школьников

19 декабря в 11:06 178 просмотров

Пензенские школьники написали письмо губернатору Ивану Белозерцеву. Ребята предложили поздравить ветеранов с Новым Годом и подготовили для этого открытки. Глава региона поддержал идею.

«Вот такое необычное письмо мне пришло сегодня. Вижу, что учителя помогали», — написал Иван Белозерцев в своем instagram-аккаунте.

Школьники своими руками сделали поздравительные открытки. Они попросили Ивана Белозерцева помочь приобрести новогодние подарки, чтобы поздравить ветеранов.

Губернатор отметил, что ребята предложили замечательную идею.

«Акцию #открыткадляветерана я обязательно поддержу. Все наши ветераны Великой Отечественной войны получат подарки, которые вместе с такими чудесными открытками ребятишки — волонтеры сами принесут им домой, чтобы поздравить с наступающим Новым годом тех, кто сделал возможной Великую Победу. Надеюсь, что ребята пришлют мне фото, а я выложу их у себя на странице», — сообщил он.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B6OdL91l-rF/

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