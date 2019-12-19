В Пензе задержали мужчину, находившегося в розыске

Пензенские сотрудники Росгвардии задержали озорника. Выяснилось, что он находится в розыске по подозрению в преступлении.

Дежуривший патруль получил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в магазине на улице Карпинского. Росгвардейцы прибыли на место. Администратор торговой точки рассказал, что к ним пришел пьяный посетитель и стал мешать работе продавцов. Его задержали.

Когда стали уточнять личность дебошира, выяснилось, что он находится в розыске по подозрению в умышленном причинение легкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

32-летнего мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства.