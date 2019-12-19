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В больницы Пензенской области поступило 20 новых машин скорой помощи

19 декабря в 11:28 164 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 19 декабря вручил ключи от новых машин бригадам скорой помощи.

Всего глава региона передал ключи от 20 автомобилей, семь из них — реанимобили, предназначенные для Пензы. Кроме того, машины поступят в распоряжение кузнецкой, каменской, нижнеломовской, сердобской межрайонных больниц. К пациентам спецавто выедут уже 20 декабря.

«В уходящем году в сфере здравоохранения у нас есть результаты по снижению смертности, по сохранению жизни и здоровья людей. В этом большая заслуга медицинских работников в городах и районах Пензенской области, службы скорой помощи. Техника, которую мы приобретаем за бюджетные средства, по федеральной программе, при поддержке gрезидента, выйдет на маршруты и будет выполнять важную задачу в интересах людей», — сказал Иван Белозерцев.

Также губернатор поручил руководству областного министерства здравоохранения обратить особое внимание на активную работу в период новогодних праздников, когда количество вызовов возрастает в несколько раз, сообщили в пресс-центре правительства региона.

Иван Белозерцев пояснил, что в 2019 году на приобретение техники для службы скорой помощи выделили около 50 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

«Сегодня Пензенская область укомплектована автомобилями скорой помощи с запасом. Но в любом случае мы будем и в дальнейшем обновлять автопарк, снижать нагрузку на людей и на транспорт», — отметил он.

В пресс-центре напомнили, что программа по обновлению автопарка скорой помощи началась в Пензенской области в 2016 году.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/203945/

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