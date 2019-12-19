Вручение губернатором ключей от новой спецтехники сотрудникам МЧС
Пензенцам рассказали о новых способах дополнительного дохода
Прогулка по зимней Пензе
Шествие Дедов Морозов в Пензе
Наши новости
При ДТП в Башмаковском районе пострадала женщина
На ул. Краснова легковушка лишилась капота
СКР сообщил страшные подробности массового ДТП в Пензе, в котором погиб ребенок
В Терновке иномарка сбила женщину
На трассе под Кузнецком погиб мужчина и пострадал малыш
В Терновке машина «Яндекс.Такси» сбила пешехода — соцсети
В Кузнецком районе парень погиб в ДТП на трассе
Массовая авария на трассе в Пензе унесла жизнь малыша
Остался без капота. На Южной поляне жестко разбилась легковушка
На ул. Гагарина фура протаранила легковушку

В Земетчинском районе «Нива» сбила мужчину

19 декабря в 12:03 82 просмотра

В Земетчинском районе Пензенской области произошла авария с участием пешехода.

Авария случилась в селе Оторма. Около дома № 29 на улице Центральной ВАЗ-212140 сбил 62-летнего пенсионера. За рулем легковушки находился его ровестник.

В результате ДТП пешеход получил травмы, его доставили в больницу. Потребовалась госпитализация, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области.

По факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что нужно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными за рулем. Пешеходам советуют использовать на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметнее на дороге.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...