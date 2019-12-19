В Земетчинском районе «Нива» сбила мужчину

В Земетчинском районе Пензенской области произошла авария с участием пешехода.

Авария случилась в селе Оторма. Около дома № 29 на улице Центральной ВАЗ-212140 сбил 62-летнего пенсионера. За рулем легковушки находился его ровестник.

В результате ДТП пешеход получил травмы, его доставили в больницу. Потребовалась госпитализация, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области.

По факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что нужно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными за рулем. Пешеходам советуют использовать на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметнее на дороге.