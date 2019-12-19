Иван Белозерцев: Мы определили путь по улучшению качества оказания медпомощи

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 19 декабря на сессии Законодательного Собрания, подводя итоги года, дал оценку развитию системы здравоохранения в регионе.

По словам главы региона, Пензенская область заняла второе место в стране по доступности и качеству оказания медицинской помощи. Торжественная церемония состоялась на всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество-2019» в Москве.

«Это оценка работы минздрава. Но мы понимаем, что главная оценка — отзывы людей. Проблем в этой сфере у нас еще очень много. Мы работаем над решением проблемы по укомплектованию больниц, поликлиник первичного звена кадрами. Нам удалось за 2019 год снизить смертность по Пензенской области, в том числе — от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Стали чаще выявлять на ранних стадиях онкозаболевания, усилили сельские больницы онкологами. Но еще недостаточно работаем в этом вопросе. Комплексно подходим к работе с населением по снижению смертности», — рассказал Иван Белозерцев.

Он добавил, что отремонтирован ряд сельских больниц. В Нижнем Ломове построили современную детскую поликлинику, которую должны открыть в ближайшее время. О появлении нового учреждения здравоохранения главу региона просили местные жители.

«Я вижу, что мы нащупали тот путь, по которому надо идти, чтобы улучшать качество оказания медпомощи», — отметил Иван Белозерцев.

Также губернатор напомнил о проекте по созданию центра томографии на площадке областной онкобольницы. Оборудование туда уже завозят.

«Все финансовые и юридические вопросы решаем, большая работа проведена. Уже с января 2020 года приступим к реализации проекта, до конца следующего года сдадим. Объем инвестиций — свыше 2 млрд рублей», — сказал глава региона.

Также, выступая перед депутатами, он подвел итоги работы агропромышленного комплекса, привлечения инвестиций.