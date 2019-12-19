В 2019 году «Дамате» трудоустроила 780 человек

В 2019 году ГК «Дамате» создала 780 новых рабочих мест, причем больше всего — в Пензенской области. В настоящее время в регионах присутствия компании трудятся более 6000 человек.

За год численность сотрудников компании увеличилась на 14%, на работу пришли 780 человек 200 различных профессий. Это стало возможным благодаря реализации проектов «Дамате» по производству индейки и баранины, переработке молока, молочному животноводству.

В Пензенской области реализуется проект по расширению мощностей до 155 тысяч тонн в год. В этом году компания открыла крупный птицеперерабатывающий завод, ввела в эксплуатацию новые площадки подращивания и откормы птицы, запустила новый комбикормовый завод с элеватором. Поэтому в регионе появилось 600 новых сотрудников «Дамате», из них 60 сотрудников приняли на «Молочный комбинат «Пензенский», где продолжается модернизация производства.

Кроме того, на 26 человек вырос коллектив «Дамате» в Тюменской области. Там компания реализует проект расширения молочно-товарного комплекса. Поголовье коров в итоге увеличится с 4600 до 6000. В Ставропольском крае благодаря реализации проекта по производству баранины в 2019 году пришло более 20 новых сотрудников.

«Запуск новых проектов и развитие действующих производственных мощностей дает «Дамате» возможность привлекать как опытных, так и молодых специалистов. Мы проделали огромный объем работы и сохранили высокую динамику ежегодного прироста численности персонала, в том числе за счет формирования различных программ для персонала и сильного HR-бренда «Дамате». независимо от квалификации и опыта работы компания гарантирует всем сотрудникам официальное трудоустройство, достойные условия труда и отдыха и возможность профессионального роста»», — отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК «Дамате» Полина Коннова.