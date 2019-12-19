В Колышлее нетрезвый бузотер сорвал дискотеку

Установлено, что 27 апреля житель Колышлея приехал в село Красная Горка. Вечером около местного дома культуры, где проходила дискотека, он поругался с компанией людей. Мужчина был пьян и угрожал им неким предметом, в итоге сорвал мероприятие. В пресс-службе прокуратуры Пензенской области отметили, что в тот вечер на танцы пришли в том числе и несовершеннолетние.

Кроме того, известно, что колышлеец лишился прав за управление машиной в нетрезвом виде. Но это не помешало ему снова сесть за руль, за что его осудили повторно.

В суде мужчина настаивал, чтобы его действия квалифицировали как угрозу убийством, а не хулиганство. Но служители Фемиды не согласились с этим. В итоге сельчанину назначили два года лишения свободы в колонии строгого режима (с учетом пьяной езды). Также в течение трех лет он не сможет работать водителем.

Приговор не вступил в законную силу.