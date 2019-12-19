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В Пензе будут судить водителя, который сбил бросившегося под колеса подростка

19 декабря в 13:19 172 просмотра

В Пензе завершили расследование уголовного дела по факту аварии: иномарка сбила перебегавшего дорогу подростка.

ДТП произошло 12 марта. Toyota Avensis сбила подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Парень получил травмы, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

«Водитель пытался избежать наезда и осуществил опасный и не предусмотренный правилами дорожного движения маневр — выезд на полосу встречного движения. Там и произошло столкновение с пешеходом», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ходе медосвидетельствования установлено, что водитель в момент ДТП был в состоянии опьянения. В его крови нашли препараты, оказывающие угнетающие влияние на нервную систему. Мужчина пояснил, что выпил лекарство от давления, в инструкции которого написано, что нельзя употреблять его при управлении машиной.

Пензенец признал свою вину. Материалы дела направили для рассмотрения в суд.

Фотография: скриншот и видео

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