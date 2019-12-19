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Пензенцев приглашают бесплатно поплавать в бассейне в Засечном

19 декабря в 13:43 102 просмотра

20 декабря жителей Пензенской области приглашают в плавательный бассейн «Дельфин», чтобы пройти обследование и получить абонемент на его бесплатное посещение (0+).

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, с 11 до 14 часов на ул. Радужной, 14 можно будет оценить риски собственного здоровья на площадке и попробовать свои силы в сдаче норм ГТО, после чего будет выдан абонемент на посещение бассейна.

«За время реализации проекта «Жить активно — здорово!» более 500 человек откликнулись на приглашение медицинских специалистов и воспользовались приглашениями в бассейны города», — подвела итоги главврач областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

В министерстве отметили, что в связи с большим количеством положительных отзывов можно рассчитывать на возможное продолжение проекта в 2020 году.


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