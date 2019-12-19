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Пензенская область — на 3 месте в ПФО по индексу промышленного производства

19 декабря в 14:17 126 просмотров

Пензенская область завершает 2019 год с положительным показателем: индекс промышленного производства за период с января по ноябрь составил 105,4%.

Как сообщает пресс-центр облправительства, по данному показателю регион — на третьем месте в ПФО. В среднем в округе индекс составляет 103,1%, в России — 102,4%.

По итогам 11 месяцев отгрузили продукции на 210,9 млрд рублей, или 106,4% к соответствующему периоду прошлого года. Также отмечается рост средней зарплаты — по данным Пензастата, в сфере промышленности она составила 30,5 тыс. рублей, увеличившись на 4,5%.

Напомним, ранее информагентство рассказывало об объеме инвестиций, привлеченных в регион за девять месяцев 2019 года. По данным Пензастата, речь — о 53,7 млрд рублей. Отметим, что в 2020 году запланировано завершить шесть инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в 36,9 млрд руб. и создать 1693 новых рабочих места.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/promyshlennost/203993/

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