Пензенский и самарский центры поддержки одаренных детей будут сотрудничать

Пензенский центр по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи посетил руководитель аналогичной организации в Самаре Роман Полежаев.

Как сообщает пресс-центр служба регионального минобра, гости приняли участие в тренинге, организованном для пензенских педагогов, в интерактивном уроке математики. По итогам визита с центром выявления и поддержки одаренных детей Самары было достигнуто соглашение о сотрудничестве.

«Мы обменялись опытом по организации работы с одаренными детьми, познакомились с наукоемкими профильными программами, которые в дальнейшем будут модернизироваться и внедряться в регионах. Уверен, что сотрудничество с пензенским центром будет плодотворным», — отметил Роман Полежаев.

Соглашение будет подписано в ходе ответного визита пензенского центра в Самару.