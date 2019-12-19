В Пензенской области появятся новые виды поддержки на селе

О реализации в Пензенской области федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» рассказал министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков. 19 декабря он побывал в эфире радио «Эхо Пензы», став гостем программы «События и мнения» (12+) с Семеном Вахштайном.

По словам министра, регион участвует в реализации программы по ряду направлений. При этом существенно увеличился объем финансирования на комплексное развитие сельских территорий — до 670 млн рублей в 2019 году (без учета дорог).

«Это в десяток раз выше уровня прошлого года. Мы — на 16 месте в России по объему привлечения средств. Для сравнения, в этом мы превзошли Краснодарский край. По ряду показателей мы вышли в лидеры и рассчитываем оказать серьезную поддержку по новым видам направлений», — отметил Андрей Бурлаков.

Первое из них — это социальное жилье. Есть случаи, когда человек живет в одном районе, а на работу вынужден ездить в другой.

«Теперь есть возможность построить дом или квартиру по месту работы, даже если человек уже имеет жилье в другом месте. По договору социального найма он арендует площадь на пять лет, а по истечению этого срока выкупает за 10% от стоимости.

Следующее направление — мы планируем порядка 165 объектов в сельской местности сделать в следующем году: детские, спортивные, контейнерные площадки, освещение и т. д.

Кроме того, с 1 января стартует программа «Сельская ипотека», когда любой желающий жить в сельской местности имеет возможность взять кредит до 3% годовых», — рассказал министр сельского хозяйства.

Андрей Бурлаков подчеркнул, что сохранятся и уже привычные меры поддержки на строительство и покупку жилья, развитие инфраструктуры на селе.