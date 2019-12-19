Сестра писателя-сатирика Михаила Задорнова посетила пензенскую библиотеку

19 декабря в пензенской городской библиотеке № 15 прошла встреча с Людмилой Николаевной Задорновой, дочерью известного в России и за рубежом писателя Николая Задорнова, сестрой писателя-сатирика Михаила Задорнова.

Поводом для встречи стало 110-летие со дня рождения Николая Задорнова, для которого Пенза является малой родиной. К этой дате городские библиотекари открыли литературно-мемориальную экспозицию, которая территориально располагается в непосредственной близости от дома, где 5 декабря 1909 года родился будущий писатель.

С 1 января 2020 года библиотека будет носить имя Николая Павловича Задорнова. Людмила Николаевна с восторгом восприняла эту инициативу, а также идею о воссоздании атмосферы его рабочего кабинета в одном из залов читальни, сообщает редактор организационно-методического отдела публичной городской библиотеки им. Белинского. Сотрудничество учреждения с Людмилой Задорновой продолжится и в следующем году.