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В Пензенской области разработают проект о сопровождении сирот после интерната

19 декабря в 15:39 160 просмотров

19 декабря в ходе сессии Законодательного Собрания региона депутаты поддержали инициативу прокурора Натальи Канцеровой о разработке проекта закона в сфере постинтернатного сопровождения детей-сирот.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, дети-сироты, воспитывающиеся в интернатах, во взрослом возрасте становятся наиболее частой причиной «расширения поля социального сиротства». Их интеграция в общество возможна при реализации системы их постинтернатного сопровождения.

Но этот вопрос не нашел должного правового решения на региональном уровне, в связи с чем прокуратура Пензенской области направила предложения в Законодательное Собрание. Инициатива была поддержана депутатами, и в 2020 году будет разработан соответствующий законопроект.


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