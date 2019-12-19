В Пензенской области разработают проект о сопровождении сирот после интерната

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, дети-сироты, воспитывающиеся в интернатах, во взрослом возрасте становятся наиболее частой причиной «расширения поля социального сиротства». Их интеграция в общество возможна при реализации системы их постинтернатного сопровождения.

Но этот вопрос не нашел должного правового решения на региональном уровне, в связи с чем прокуратура Пензенской области направила предложения в Законодательное Собрание. Инициатива была поддержана депутатами, и в 2020 году будет разработан соответствующий законопроект.