Установите свои правила дома

В каждом доме новый год встречают по своим правилам, но есть вещи традиционные, без которых редко обходится всеми любимый праздник: елка, праздничный стол, желания под бой курантов и подарки. А еще телевизор. Часто бывает так, что в квартире он один, а у каждого домочадца — свои любимые передачи, фильмы, актеры. И как тут не поссориться, деля пульт, в течение восьми выходных дней? Вот несколько правил от « Дом.ru ».

Правило первое: найти развлечения для каждого

Почти каждому зрителю знакома ситуация, когда включаешь телевизор, а посмотреть нечего: либо то, что было интересно, уже закончилось, либо на середине, но чаще просто листаешь каналы, а выбрать не можешь. С умной ТВ-приставкой Movix Pro такие ситуации исключены. Почему? В нее уже встроена интеллектуальная система рекомендаций, которая изучает предпочтения каждого, запоминает что, когда и в какое время смотрит ваша семья. Стоит только включить телевизор, она сразу выдаст вам рекомендации «что посмотреть». И это не все. Movix Pro превращает ваш телевизор в центр впечатлений: в магазине приложений можно скачать игры и даже подключить джойстик для игр, радио и другие приложения, а через Bluetooth и USB-порт подключить компьютерную мышь и клавиатуру, веб-камеру, наушники или акустическую систему.

Правило второе: встретить Новый год, когда готовы все

А вы знаете, что можно управлять просмотром на любом устройстве — телевизоре, ноутбуке, смартфоне? Ставить эфир на паузу, перематывать фильмы к началу, записывать понравившуюся передачу, смотреть то, что пропустили, даже семь суток спустя? Это пригодится и в новогоднюю ночь тем, кто не успевает к бою курантов, работает, едет, летит или просто решил проспать всю ночь. Перемотайте эфир на 23:55 и встретьте год по своим правилам. А с мобильным ТВ вы можете послушать новогоднее обращение президента в любом месте — на площади в кругу друзей, во дворе, запуская с семьей фейерверки.

Правило третье: продолжать веселье, если очень хочется

Иногда интересы домочадцев расходятся, и решение остается за старшим в семье. С такой «несправедливостью» чаще сталкиваются дети. Случается она и в новогоднюю ночь, когда родители решают, что смотреть и когда ложиться спать. Чтобы праздник не превратился в вечеринку обид, вовремя подключите любимые каналы ребенка и скачайте мобильное приложение «Дом.ru Movix» (18+). Все ТВ-каналы и подписки одновременно доступны на телевизоре, ноутбуке и смартфоне, а в рамках одного договора контент, помимо телевизора, можно смотреть сразу на 4 дополнительных устройствах. За это не нужно платить.

Чтобы оценить возможности цифрового ТВ и получить максимум удовольствия от просмотра в праздники, клиенты «Дом.ru» могут протестировать умную приставку Movix Pro до ее покупки и смотреть дополнительные пакеты каналов и подписок за 1 рубль в течение 14 дней. А затем выбрать: выкупить приставку или заменить на другое ТВ-оборудование. Заказать тест-драйв можно не выходя из дома — по телефону или на сайте, сервисные инженеры приедут в удобное для вас время и настроят оборудование. Ну а в преддверии Нового года приставка может стать отличным подарком родным, ведь дарить впечатления — самый верный способ угадать желания близких.