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В Пензе разгорелся конфликт между автором росписи со львом и зоопарком

19 декабря в 15:55 370 просмотров

Пензенский художник Алексей Февралев написал на своей странице «ВКонтакте» гневный пост о состоянии своей работы, которую он сделал для местного зоопарка. Творец говорит, что ему не дают возможность провести реставрационные работы.

«Позор пензенскому зоопарку и его новому директору! Который год наши росписи там находятся в ужасном состоянии. Сколько мы ни пытались пробиться к новому руководству в лице Андрея Воскресенского — все напрасно. На контакт не идет никто. А пока вода течет с потолка, некачественная штукатурка отваливается и вандалы выковыривают целые куски себе на память», — написал пензенец.

Речь идет о расписной стене, входящей в комплекс «Африка». Большое изображение льва появилось весной 2015 года, жителям города презентовали его 1 июня. Рисунок пришелся по душе гостям зоопарка, в соцсетях часто появлялись фотографии на его фоне.

Пост художника прокомментировала сотрудница зоопарка Карина Артамонова.

«Кто же вам мешает, приходите реставрируйте благотворительно, мы даже готовы материалы купить. Раз так переживаете, за свой труд бесценный. Согласны, работы более чем достойные, но 1600000 рублей (количество нулей написала правильно) зоопарк сейчас не в состоянии, к сожалению, отдать за это», — написала она.

Алексей Февралев согласился с тем, что не собирается выполнять работу бесплатно, но обозначенная сумма, по его словам, является недостоверной. Такие деньги он не просил за свой труд.

Чем завершится конфликт, неизвестно.

Фотография: фото Надежды Саченковой, скриншоты - https://vk.com/fevralev

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