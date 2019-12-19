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В Пензе пенсионерка потеряла деньги, доверившись собеседнице по телефону

19 декабря в 16:12 132 просмотра

В Пензе возбудили уголовное дело по факту кражи. Жертвой обмана стала 66-летняя жительница областного центра.

По данным полицейских, женщине позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей банка. Собеседница сказала, что со счетом карты пенсионерки проводится странная операция. Чтобы отменить ее, следует выполнить ряд действий.

Требовалось назвать реквизиты карты и коды, которые поступили в SMS-сообщениях. Пензячка сделал это, в итоге с ее счета списали более 40 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе управления МВД по Пензенской области.

В настоящее время полицейские выясняют, кто причастен к содеянному.

«При общении с незнакомыми людьми, кем бы они ни представились, необходимо быть бдительным. Позвонить и сообщить о подозрительных операциях с вашей банковской картой могут только мошенники. Настоящие сотрудники банка никогда не станут спрашивать секретные данные вашей карты — номера, коды и пароли», — предупредили пензенцев сотрудники полиции.


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