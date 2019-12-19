Пензенская журналистка задала вопрос Владимиру Путину на пресс-конференции

Пензенская журналистка спросила главу государства об индексации пенсий.

«Пенсионеры переживают: индексация выше уровня инфляции в федеральном законе «О пенсии» прописана только до 2024 года. Что будет дальше и кто гарантирует пенсионерам дальнейшую индексацию? Не придется ли для этого снова повышать пенсионный возраст в стране?»

«Нет. Я уже сказал — никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается. А все, что было сделано до этого, действующих пенсионеров никак не затронуло. Их затронуло только в том смысле, что государство в более ускоренном темпе должно повышать пенсии. Например, в следующем году они должны вырасти на 6,6%, а инфляция сейчас — 3,25%. То есть темп индексации — в два раза выше, чем инфляции. Это выполнение тех обещаний, которые даны были раньше. И после 2024 года индексации будут, безусловно, продолжаться».

Отметим, что пензенской журналистке уже несколько раз удавалось задать вопрос Владимиру Путину на пресс-конференции: в 2015 и 2016 годах она также спрашивала главу государства о пенсиях.