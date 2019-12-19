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Пензенская журналистка задала вопрос Владимиру Путину на пресс-конференции

19 декабря в 16:15 228 просмотров

Главный редактор пензенской газеты «Молодой ленинец» Юлия Измайлова 19 декабря в ходе пресс-конференции задала вопрос президенту страны Владимиру Путину.

Пензенская журналистка спросила главу государства об индексации пенсий.

«Пенсионеры переживают: индексация выше уровня инфляции в федеральном законе «О пенсии» прописана только до 2024 года. Что будет дальше и кто гарантирует пенсионерам дальнейшую индексацию? Не придется ли для этого снова повышать пенсионный возраст в стране?»

«Нет. Я уже сказал — никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается. А все, что было сделано до этого, действующих пенсионеров никак не затронуло. Их затронуло только в том смысле, что государство в более ускоренном темпе должно повышать пенсии. Например, в следующем году они должны вырасти на 6,6%, а инфляция сейчас — 3,25%. То есть темп индексации — в два раза выше, чем инфляции. Это выполнение тех обещаний, которые даны были раньше. И после 2024 года индексации будут, безусловно, продолжаться».

Отметим, что пензенской журналистке уже несколько раз удавалось задать вопрос Владимиру Путину на пресс-конференции: в 2015 и 2016 годах она также спрашивала главу государства о пенсиях.

Фотография: Скриншот - https://www.1tv.ru/shows/vystupleniya-prezidenta-rossii/bolshaya-press-konferenciya-2019/bolshaya-press-konferenciya-vladimira-putina-2019

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