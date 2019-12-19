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Пензенца испугала «начинка» рака. ФОТО

19 декабря в 16:36 126 просмотров

Житель Пензы решил полакомиться раками. Но когда пришло время есть их, его смутила неприятное содержимое животного.

Пензенец сфотографировал обед и опубликовал снимок в Cети. На нем — вареный рак с оторванным хвостом, рядом лежит нечто длинное, тонкое, скрученное, белого цвета.

«Купили раков в магазине, а внутри — вот это. Гуглили, типа, это нормально. Реально или какие-то солитеры?» — поинтересовался подписчик рыболовной группы «ВКонтакте».

Пользователи успокоили мужчину, сказав, что в его находке нет ничего страшного. Однако мнения разделились: одни считают, что это кишки животного, другие — молоки. Сам автор поста написал позже, что всех ракообразных он съел, несмотря на «начинку», смутившую его.

Фотография: скриншот - https://vk.com/nakrychok

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