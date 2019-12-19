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Основные тезисы, озвученные президентом России на пресс-конференции

19 декабря в 17:01 46 просмотров

В Москве 19 декабря завершилась традиционная пресс-конференция Владимира Путина по итогам 2019 года, в которой приняло участие рекордное количество журналистов — 1895. Глава государства отвечал на вопросы представителей СМИ более четырех часов, и журналисты информагентства собрали в одном материале некоторые тезисы, озвученные президентом, а также яркие высказывания.

Журналист портала URA.RU задал вопрос про медицину. По его словам, в сфере здравоохранения — только «косметические преобразования, никаких радикальных». Очереди к некоторым врачам по-прежнему растягиваются на месяц и не все медработники получают достойную зарплату. «Может, нужна какая-то другая модель управления здравоохранением?» — спросил представитель СМИ.

Владимир Путин: «Модель лучше не трогать, однако проблема существует. Вы сказали про заработную плату. Надо смотреть внутрь самой отрасли. Способы — простые: увеличение тарифа ОМС, однако это ляжет на всю экономику и приведет к подорожанию товаров, росту инфляции». Также президент отметил, что на приобретение современной техники, транспорта и строительство новых медучреждений в стране дополнительно выделят 550 млрд рублей.

Представитель «Матч.ТВ» задал вопрос об отстранении России от международных соревнований.

Владимир Путин: «Комитет WADA принял несправедливое решение, оно не соответствует здравому смыслу, противоречит Олимпийской хартии. Россию дважды наказали за одно и то же, а вообще наказание должно быть индивидуальным. Подавляющее большинство спортсменов у нас никакого отношения к допингу не имеет, но наказывают всех».

Корреспондент ТАСС задал вопрос о нацпроектах: «Буксует ли их реализация? Надо ли пересматривать цели, заложенные в нацпроектах? Эксперты говорят, что они завышены». Журналист предложил установить ответственность для глав регионов за их исполнение.

Владимир Путин: Пересматривать ничего не нужно, персональная ответственность введена, ее можно усилить. Нацпроекты — очень масштабные, такого раньше никогда не было. Из 38 целей на этот год реализованы 26. В целом ситуация нормальная, под контролем".

Представитель агентства «Прайм» задал вопрос, связанный с заморозкой пенсионных накоплений. «Правда ли, что грядет новая пенсионная реформа?»

Владимир Путин: «Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается».

Вопрос о пенсиях также задала пензенская журналистка, главный редактор газеты «Молодой ленинец» Юлия Измайлова: «Пенсионеры переживают: индексация выше уровня инфляции в федеральном законе «О пенсии» прописана только до 2024 года. Что будет дальше и кто гарантирует пенсионерам дальнейшую индексацию? Не придется ли для этого снова повышать пенсионный возраст в стране?»

Владимир Путин: «Нет. Я уже сказал — никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается. А все, что было сделано до этого, действующих пенсионеров никак не затронуло. Их затронуло только в том смысле, что государство в более ускоренном темпе должно повышать пенсии. Например, в следующем году они должны вырасти на 6,6%, а инфляция сейчас — 3,25%. То есть темп индексации — в два раза выше, чем инфляции. Это выполнение тех обещаний, которые даны были раньше. И после 2024 года индексации будут, безусловно, продолжаться».

Корреспондент НТВ задал вопрос по демографии: «Нужно ли восполнять убыль населения за счет притока мигрантов из южных республик?» Журналист отметил, что это вызывает недовольство у россиян.

Владимир Путин: «У нас сейчас три миллиона украинцев живет, еще столько же приехало после трагических событий на Донбассе. Им легче адаптироваться к нашей культуре, чем мигрантам из южных стран. Надо открывать для них школы, курсы по русскому языку. Экономика требует притока мигрантов».

Журналист Russia Today — о закупке жизненно важных лекарств. Аналоги часто отсутствуют, людям приходится искать их в интернете.

Владимир Путин: «Нельзя лишать людей лекарств, у правительства есть предложения, но нельзя забывать и о собственной фармацевтической отрасли. Мы экспортируем препараты в 90 стран мира, раньше такого не было».

Корреспондент «Ведомостей»: «Вы не раз говорили, что государство должно следовать принципу свободы интернета. Следует ли оно, или же мы движемся к так называемому «суверенному интернету»?

Владимир Путин подчеркнул, что понятия «свободный» и «суверенный» не противоречат друг другу. По его словам, закон нужен, чтобы не допустить негативных последствий при отключении сети, чтобы россияне имели свои ресурсы.

Журналист РЕН ТВ поинтересовался у президента, когда вырастет благосостояние граждан.

Владимир Путин: «Снижение доходов — огромная проблема, ее надо решать, наращивать производство, увеличивать количество рабочих мест. Уровень зарплаты за прошлый год немного подрос, реальные доходы — тоже, но недостаточно. Будем работать над этим».

Видеозапись с пресс-конференции можно посмотреть здесь:

Фотография: Скриншот - http://www.kremlin.ru/events/president/news/62254, https://www.1tv.ru/shows/vystupleniya-prezidenta-rossii/bolshaya-press-konferenciya-2019/bolshaya-press-konferenciya-vladimira-putina-2019

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