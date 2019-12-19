«Русмолко» приняла участие в «Молочных сессиях» в Москве

«Русская молочная компания» стала участником «Молочных сессии», которые прошли в Москве. Производитель в числе 150 крупных предприятий отрасли обсудил стратегию развития молочной отрасли и глобальные тренды на молочном рынке.

Заседания «Молочных сессий» проходят каждый квартал, они стали уже традиционными. Российские и зарубежные эксперты вместе с представителями бизнеса обсуждают масштабные тренды в производстве, переработке и спросе, делятся между собой опытом работы на внутреннем и внешних рынках.

В ходе восьмого заседания собравшиеся подвели итоги развития молочной отрасли в 2019 году. Важной темой стало обсуждение программы развития отрасли в России на ближайшие десять лет. Кроме того, участники поговорили о тенденциях на молочном рынке, в частности, это изменение структуры спроса, новый этап консолидации компаний и изменение условий господдержки в 2020 году.

«Русмолко» на мероприятии представили коммерческий директор компании Станислав Фролов и начальник коммерческого отдела Евгений Фарафонов. Среди других компаний молочного рынка были «Хохланд Руссланд», «ЭкоНива», «Эрманн», «Данон», «ПепсиКо», «Карат», «Молсиб», «Пармалат», «Сернурский сырзавод» и другие.

Организаторами «Молочных сессий» являются информационное агентство Milknews и «Союзмолоко».