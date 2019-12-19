Россиянам придется менять ржавые номера на машинах

С 1 января 2020 года автолюбителям придется за свой счет наносить на кузов или раму машин специальную полицейскую маркировку. Процедура предусмотрена в случаях, если номера поржавели и не идентифицируются.

Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Эксперты предполагают, что цена услуги будет колебаться от 5000 до 10000 рублей.

Если в ходе проверки автомобиля сотрудниками ГИБДД окажется, что заводские идентификационные номера на кузове или раме прочитать невозможно, автовладелец должен будет за свой счет нанести дублирующую маркировку. Номера могут не читаться, например, в случае коррозии или если машину угнали и номера перебили. Как сказано в постановлении правительства, в случае возникновения проблем с идентификационными номерами на несъемные части машины — раму или кузов — будут установлены бирки, пломбы или печати. После этого документы на машину будут отправлены в ОВД. Одновременно полиция проверит машину на криминал. Если все в порядке, будет принято решение о нанесении полицейской маркировки.