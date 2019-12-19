В Пензе обсудили роль народных промыслов и фольклора среди молодежи (видео)

Как возродить русскую культуру и сделать ее популярной среди молодежи? Ответ на этот вопрос искали участники круглого стола, который прошел в Пензенском госуниверситете.

На встрече обсудили роль народных художественных промыслов и фольклора в студенческой среде. Особое внимание уделили итогам проведения в Пензе первого всероссийского культурно-образовательного форума «Жар-птица», который прошел в ноябре.

В форуме приняли участие около 1500 человек — студенты, вокальные и танцевальные коллективы, мастера-ремесленники, а также представители власти и гости из других регионов.

«Думаю, важно, чтобы наши дети не были Иванами, не помнящими родства, чтобы они не были ребятами, которые никогда не были в древне и ничего о ней не знают, потому что именно там сохранены традиции и обычаи», — отметила Заслуженный работник культуры РФ, начальник отдела культурно-проектной деятельности ПГУ Алла Тархова.

В круглом столе приняла участие корреспондент телеканала «Экспресс» Анжелика Пальцева. Организаторы отметили ее дипломом за лучшее информационное освещение форума «Жар-Птица», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.