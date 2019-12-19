Пензенские младшеклассники участвуют в марафоне «Сурские эрудиты» (видео)

В гимназии № 44 продолжается марафон знаний (6+). Его проводят специально для учеников младших классов со всей Пензы. Организаторы говорят, что это помогает воспитывать будущих победителей олимпиад для школьников старшего звена с первых классов.

У школьников младших классов не так много возможностей показать свои способности в учебе. Организаторы марафона больше десяти лет назад решили организовать для малышей одну олимпиаду, затем появились еще несколько. В итоге их стало четыре. В зените марафона школьники пишут метапредметную олимпиаду. Этап назвали «Умки».

«Команда состоит из восьми человек, долго готовились к этому конкурсу, очень надеемся на хорошие результаты. Наша школа № 19 каждый год принимает участие в этом мероприятии», — сказала учитель начальных классов Людмила Гришина.

Каждый пакет заданий на втором этапе связан с общей темой — памятью о Великой Отечественной войне. Красной нитью она проходит даже в задачах по математике.

«Например, нужно посмотреть военные сводки, вычислить, сколько танков принимало участие в определенном сражении. Это связано с математикой», — рассказала координатор марафона «Сурские эрудиты» Людмила Вавилова.

Заключительный этап намечен на 24 января, в этот же день организаторы подведут итоги и назовут победителей. Педагоги сходятся во мнениях, что такие испытания помогут растить победителей всероссийских олимпиад школьников с первых классов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.