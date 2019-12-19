Пензенские спортсмены могут выступить на Олимпиаде-2020 (видео)

13 пензенских спортсменов могут выступить в Токио в 2020 году. Об этом стало известно по итогам заседания оргкомитета по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Наибольшее представительство у наших атлетов — в плавании и прыжках в воду. Ожидается, что тем, кто все-таки отправится в японскую столицу, придется выступать под олимпийским флагом.

9 декабря жизнь российских спортсменов разделилась на до и после. Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства никого не оставило равнодушным. Отстранение России от крупнейших международных соревнований на четыре года многих заставило задуматься о том, что будет дальше. Ситуация, в заложники которой попали профессиональные спортсмены, оказалась тяжелой, но не безнадежной.

Без россиян Олимпиада в Токио не останется, правда выступят они под нейтральным флагом, как это было два года назад.

«Не будет эмоций, которые ты получил бы с гимном, флагом, с полной командой. Сейчас многие будут отказываться или их не допустят. Будем работать, стараться», — сказал мастер спорта международного класса по плаванию Егор Павлов.

Теперь наша страна будет оспаривать дисквалификацию в CAS [спортивный арбитражный суд]. Решением WADA, кстати, остались недовольны и на Западе. Там считают, что наказание слишком мягкое. И пока на мировом уровне решается судьба российского спорта, в регионах усиленно ведут антидопинговую работу.

«Мы ужесточили в Пензенской области борьбу с допингом. Ведем постоянные семинары со спортсменами, тренерами и родителями. Объясняем, как работает эта система, приглашаем специалистов из РУСАДА», — рассказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

На летних Олимпийских играх у региона традиционно большое представительство. С 2004 года от области там было минимум десять человек. Среди них — немало тех, кому удалось подняться на высшую ступень пьедестала почета.

«Конечно, очень приятно выступать под своим флагом, когда играет гимн. Ты столько лет пашешь, трудишься, бегаешь, прыгаешь, подходишь к Олимпиаде в лучшей форме, и за полгода до соревнований опять начинается катавасия. Это очень обидно», — сказал чемпион Олимпийский игр в Сиднее по прыжкам в воду Игорь Лукашин.

В 2018 году у нас появился первый спортсмен, который стал олимпийским чемпионом в нейтральном статусе. Хоккеист Сергей Андронов был в числе тех, кто в финальном матче с Германией принес победу, которую в России ждали с 1992 года. По его словам, несмотря на то, что он лично уже прошел через Олимпиаду в нейтральном статусе, новое отстранение все равно стало шоком.

«Всем казалось, что больше такого не случится, но почему-то это вновь повторилось с нашей сборной. По себе могу сказать, что пару дней после этого заявления был в шоке. Это катастрофическое событие. Без международных соревнований спорт не может прогрессировать», — отметил он.

По итогам заседания оргкомитета по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм стал известен список атлетов, у которых есть шанс поехать в Токио. Среди них — 13 пензенцев. Наибольшее представительство нашего региона — в плавании и прыжках в воду. Также наши спортсмены могут выступить в триатлоне, художественной гимнастике и легкой атлетике. Несколько человек в этом списке болельщики не досчитались.

Денис Аблязин восстанавливается после травмы, и неизвестно, будет ли он готов к старту игр. Илья Захаров пропустил три допинг-теста, получил дисквалификацию и решил совсем завязать со спортом. А вот кто не бросает готовиться к токийским играм, так это Наталья Афремова. Она — в числе лидеров мирового рейтинга по велоспорту BMX, поэтому ее шансы на поездку очень высоки.

«Никто не знает, что будет дальше. Тренируемся, это главное, а там посмотрим. С флагом или без — мы русские. Все равно все знают, какую страну мы представляем, будем защищать ее», — сказала она.

Окончательные списки станут известны незадолго до Олимпиады. А до тех пор остается лишь гадать, насколько жесткими будут требования МОК к россиянам, ведь получать путевку на игры в Токио каждому атлету предстоит индивидуально, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.