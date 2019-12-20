В Кузнецке школьники обучаются навыкам сложной сборки мебели

Используя шестигранник, молоток и комплектующие материалы, учащиеся собирают ящики и полки. Такие уроки технологии для кузнецких школьников — в новинку. Сборка и последующая разборка мебели проходят в рамках практической части курса «Выбор профессии».
Комплектующие заготовок кузнецким школам предоставил владелец одного из крупнейших в городе мебельных предприятий. Часть из них будет использована в качестве учебного материала. Возможно, в дальнейшем кто-то из ребят всерьез задумается о перспективе освоить профессию рабочего мебельного производства.
«У нас богатый опыт сотрудничества с кузнецкими предпринимателями: в профориентационной сфере, в обучающих программах, в воспитательных моментах. Мы открыты для сотрудничества и взаимовыгодного партнерства. Нам хотелось бы поблагодарить мебельную компанию и администрацию Кузнецка за такой добрый акт накануне Нового года», — сказала заместитель начальника управления образования Кузнецка Светлана Фадеева.
Мебель, не предназначенную для учебных целей, в каждом учреждении планируют использовать по-своему. К примеру, в городской школе № 8 кухонный гарнитур займет свое место в кабинете технологии, где проходят уроки у девочек, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.