Пенза принимает первенство детской лиги плавания «Поволжье» (видео)

Во дворце спорта «Буртасы» стартовало открытое первенство детской лиги плавания «Поволжье» (0+). Конкуренцию пензенским спортсменам на этом турнире составят сотни ребят из 25 регионов России, а также Украины и Израиля.

Заплывы в рамках первенства детской лиги плавания «Поволжье» получаются разными. Где-то интрига умирает еще на первых метрах дистанции, но в некоторых все решается на финише. Каждый спортсмен плывет несколько дистанций, но не всегда получается выступить во всех любимых дисциплинах.

Участниками турнира стали 1150 спортсменов. Они представляют 25 регионов России. Кроме того, вместе с ними на старт вышли их ровесники из Украины, а также Израиля. В Пензу они приезжают уже второй год.

«В основном, приехали новички. Они впервые на международных соревнованиях. Мы их специально сюда привозим, чтобы обкатывать, чтобы они привыкали к большому объему участников», — рассказал директор плавательного клуба «Олимп» из Израиля Олег Козак.

По оценкам организаторов, пензенских пловцов на этом турнире — около 40%. Своих воспитанников на соревнования заявили многие тренеры города. Несмотря на то, что пензенские спортсмены — традиционно в числе фаворитов, занимать призовые места становится все сложнее.

«С каждым годом происходит увеличение не только количества участников, но и уровня подготовки спортсменов. Тренеры из своих городов, регионов пытаются привозить сильнейших пловцов. Это говорит о том, что уровень соревнований растет. Конкуренция очень жесткая», — прокомментировал детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Первенство завершится 22 декабря. Сильнейших спортсменов ждут не только медали, но и возможность получить новые спортивные звания, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.