В Пензенской области снюсы запретили продавать подросткам (видео)

В региональном парламенте одобрили запрет на продажу бестабачных никотиносодержащих смесей подросткам. Нарушителям грозят штрафы — от 40 до 200 тысяч рублей. Парламентарии рассчитывают, что из обихода пензенских школьников исчезнет само понятие снюс, однако останавливаться на принятии закона на региональном уровне не собираются. В планах — донести инициативу до Государственной Думы.

Теперь снюсы прописаны в законе как бестабачная никотиносодержащая продукция. Запрет распространяется на несовершеннолетних. Шаг важный, но уже сейчас ведется дискуссия о том, насколько закон окажется универсальным и сможет ли он защитить подростков от вредных веществ, если те же самые снюсы немного изменят свою форму.

Самая масштабная кампания по борьбе с опасными веществами развернулась еще в начале этого десятилетия — против спайса. Запрет оборота психоактивных синтетических веществ и пропаганды в России на государственном уровне приняли в 2015-м. Волна протеста против нового вида подросткового «кайфа» поднялась этой осенью. Проверки пензенских наркологов показали, что о снюсе знают подростки во всех школах города. Опасность для здоровья очевидна. В одном небольшом пакетике — максимальная доза никотина.

«Надо все это пресекать на корню. Сейчас это запретим, что-нибудь новое придумают. Прежде всего, должна быть гражданская ответственность лиц, которые это продают, ведь не все можно измерить деньгами. Это также покупают их дети и внуки», — отметил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Депутаты Законодательного Собрания решили перекрыть доступ несовершеннолетних к снюсам единогласно. Новый запрет предусматривает ограничение на территории Пензенской области их продажи тем, кому меньше 18 лет.

«Это всероссийская проблема, мы подготовили инициативу о внесении изменений в федеральное законодательство, которые будут распространяться на всю территорию Российской Федерации. Направим их в Госдуму», — сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

С инициативой нового законопроекта в регионе выступил губернатор Иван Белозерцев. Кроме Пензенской области, запрет на продажу снюсов несовершеннолетним утвердили в Оренбургской, Тамбовской, Ростовской областях и Удмуртии. Сейчас регионы надеются объединить свои силы в борьбе за здоровье подростков, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.