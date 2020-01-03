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«Золотая» гречка и дешевый сахар. Итоги мониторинга цен в Пензе за год

3 января в 09:03 246 просмотров

ИА «Пенза-Пресс» подводит итоги годового мониторинга стоимости ряда социально важных продуктов питания в магазинах областного центра. Напомним, в конце каждого месяца мы фиксировали изменения в рублях и процентах. Что больше всего подешевело и подорожало в 2019 году?

Сравним декабрьские цены в магазинах с теми, что мы фиксировали в январе этого года. Отметим, что в мониторинге тогда отсутствовал один из сетевых магазинов — отслеживать стоимость продуктов там мы начали с февраля, поэтому он не включен в итоговое сравнение.

Сравнивая среднюю стоимость продуктов за январь и декабрь 2019 года, мы выяснили, что больше всего подешевели капуста (-48,39%), сахар (-44,82%) и помидоры (-31,11%). Больше всего подорожали гречка (+80,21%), геркулесовая крупа (+39,01%) и чеснок (+25,51%). За 11 месяцев остались прежними лишь цены на батон «Нарезной».

Отметим, что в список мониторинга мы включили продукты тех марок, которые можно найти в каждом магазине и на рынке (например, молоко, подсолнечное масло, мука и т. д.), а также самые бюджетные и часто встречающиеся виды мяса. Среди нескольких сортов овощей и круп предпочтение отдавалось самому дешевому. В случае отсутствия данного товара указывалась его стоимость за прошлый месяц.

Информагентство обращает внимание на то, что данный материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0-3356778/

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