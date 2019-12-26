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В Пензе открылась выставка старинных елочных игрушек

25 декабря в 14:58 402 просмотра

В Пензе открылась уникальная выставка «История страны в новогодней игрушке» (0+). Экспозиция находится в областной станции юных техников.

Автором и создателем выставки является педагог дополнительного образования Татьяна Скрипова. Она собрала богатую коллекцию елочных игрушек, украшений, новогодней атрибутики с 30-х годов XX века до настоящего времени, сообщили в пресс-центре облправительства.

На выставке представлена коллекция украшений на бытовую тематику: самовары, чайники, лампы; наборные игрушки из проволоки и стекляруса, игрушки-прищепки, игрушки из прессованной ваты, игрушки-«малютки», игрушки, изображающие фрукты и овощи, героев популярных детских сказок.

Первыми экспонаты увидели ученики школы № 47. Выставка будет работать до 14 января.


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