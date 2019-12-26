В Пензу привезли бархатный башмачок святого из Корфу

Святыня прибыла с греческого острова Корфу, где уже почти 1700 лет тело праведника пребывает в неповрежденном виде. У него сохранились мягкие ткани, которые имеют температуру живого человеческого тела, черты лица святого вполне ясны, сообщается на сайте монастыря.

Мощи Спиридона Тримифунтского обуты в вышитые золотой нитью бархатные тапочки, которые, по греческой традиции, меняют два раза в год.

Один из них прибыл в Троицкий монастырь на улице Кирова. Считается, что святитель слышит молитвы всех верующих на земле, часто к нему обращаются в трудных обстоятельствах и при тяжелых болезнях.