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В Пензу привезли бархатный башмачок святого из Корфу

25 декабря в 15:18 320 просмотров

В Троицкий монастырь в Пензе прибыл бархатный башмачок святителя Спиридона Тримифунтского.

Святыня прибыла с греческого острова Корфу, где уже почти 1700 лет тело праведника пребывает в неповрежденном виде. У него сохранились мягкие ткани, которые имеют температуру живого человеческого тела, черты лица святого вполне ясны, сообщается на сайте монастыря.

Мощи Спиридона Тримифунтского обуты в вышитые золотой нитью бархатные тапочки, которые, по греческой традиции, меняют два раза в год.

Один из них прибыл в Троицкий монастырь на улице Кирова. Считается, что святитель слышит молитвы всех верующих на земле, часто к нему обращаются в трудных обстоятельствах и при тяжелых болезнях.

Фотография: http://xn----8sbwafericgokmcm8c9eta.xn--p1ai/news/bashmachok_svt_spiridona_trimifuntskogo_v_troitskom_monastyre

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