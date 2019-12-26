Открытие детской поликлиники в Нижнем Ломове
Иван Белозерцев 25 декабря провел большую пресс-конференцию с пензенскими журналистами
В Пензе приступили к заливке катков. АДРЕСА
Радует глаз и не осыпается. Пензенцам рассказали, как выбрать идеальную елку
Наши новости
Жительнице Мокшанского района пришла посылка со странным содержимым
Юной пензячке омрачили день рождения мошенники
Пензячка зарезала любимого и убежала с ребенком
Следователи предупредили пензенцев об извращенце из Рязани
Пензячка воспользовалась гостеприимством нового знакомого
Скрывавшемуся 20 лет убийце пензенского таксиста вынесли приговор
Городищенского разбойника и убийцу отправили за решетку за преступления прошлого века
В Арбеково орудовал сексуальный маньяк
Пензенец получил посылку со странным содержимым
Пыталась съесть улики. В Пензе осудили молодых наркоторговцев

Мошенники предупредили жительницу Мокшана о сюрпризе в посылке

25 декабря в 15:35 356 просмотров

Жительница Мокшанского района Пензенской области столкнулась с мошенниками при заказе товаров через интернет. Женщина написала заявление в полицию.

По словам заявительницы, она неоднократно покупала вещи через интернет, и всегда все было удачно. Когда ее заинтересовало платье со скидкой в 60% на одном из сайтов, то предварительно прочитала отзывы о продавце. Женщина нашла только положительные. Тогда она оформила заказ.

«Через несколько дней ей на телефон пришло сообщение о том, что посылка доставлена, и внутри получательницу ожидает подарок», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Мокшанка заплатила за посылку на почте. Открыв ее, вместо платья обнаружила три детские майки и пакет с речным песком. Женщина несколько раз звонила продавцу, ей отвечала девушка, которая обещала перезвонить. Но так и не сделала этого.

После случившегося сельчанка снова стала искать отзывы о магазине. Теперь уже оказалось, что многие сталкивались с подобным, заказав вещи на данном сайте. Женщина пошла в полицию, по факту мошенничества началась проверка.

«Принимая решение об оплате заказанного товара наложенным платежом, помните, что вы оплачиваете на почте полученную посылку, а не ее содержимое. За находящиеся внутри товары, которые отправил поставщик, почта ответственности не несет. Поэтому лучше пользоваться услугами курьерской доставки и оплачивать товар после осмотра», — посоветовали сотрудники полиции.

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19196809/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...