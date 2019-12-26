Мошенники предупредили жительницу Мокшана о сюрпризе в посылке

Жительница Мокшанского района Пензенской области столкнулась с мошенниками при заказе товаров через интернет. Женщина написала заявление в полицию.

По словам заявительницы, она неоднократно покупала вещи через интернет, и всегда все было удачно. Когда ее заинтересовало платье со скидкой в 60% на одном из сайтов, то предварительно прочитала отзывы о продавце. Женщина нашла только положительные. Тогда она оформила заказ.

«Через несколько дней ей на телефон пришло сообщение о том, что посылка доставлена, и внутри получательницу ожидает подарок», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Мокшанка заплатила за посылку на почте. Открыв ее, вместо платья обнаружила три детские майки и пакет с речным песком. Женщина несколько раз звонила продавцу, ей отвечала девушка, которая обещала перезвонить. Но так и не сделала этого.

После случившегося сельчанка снова стала искать отзывы о магазине. Теперь уже оказалось, что многие сталкивались с подобным, заказав вещи на данном сайте. Женщина пошла в полицию, по факту мошенничества началась проверка.

«Принимая решение об оплате заказанного товара наложенным платежом, помните, что вы оплачиваете на почте полученную посылку, а не ее содержимое. За находящиеся внутри товары, которые отправил поставщик, почта ответственности не несет. Поэтому лучше пользоваться услугами курьерской доставки и оплачивать товар после осмотра», — посоветовали сотрудники полиции.